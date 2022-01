Inter, Zhang carica la squadra: “Gran cammino. Mi è mancato molto non poter…”

La visita del presidente Steven Zhang, salito ad Appiano Gentile per cenare con la squadra, è uno stimolo in più per i campioni d'Italia

Inter-Lazio e Inter-Juventus avranno sugli spalti una presenza importante: quella di Steven Zhang. Il presidente nerazzurro ha fatto visita ieri alla squadra alla Pinetina, suonando la carica in vista dei prossimi due importantissimi impegni: "La visita del presidente Steven Zhang, salito ad Appiano Gentile per cenare con la squadra, parlare e caricare Inzaghi, con cui si è complimentato, è uno stimolo in più per i campioni d'Italia, di nuovo al completo con il rientro di Dzeko, tornato negativo ma stasera probabilmente dirottato all'inizio in panchina. «Mi è mancato molto non poter essere con voi in questo periodo. È bellissimo il cammino che avete fatto fino ad ora», ha detto Zang a squadra, dirigenti e allenatore, con cui ha cenato fianco a fianco", scrive il Corriere della Sera.