Di recente, dal Governo cinese è arrivata una nuova diretta sulle proprietà estere in mano agli alti funzionari del partito comunista. Marco Barzaghi su YouTube ha sottolineato come questa norma non coinvolga Steven Zhang e Jindong Zhang, padroni di Suning e dell'Inter :

"Chiarisco ancora che le direttive del governo cinese sono per gli alti funzionari del Governo, che non sono Steven Zhang o il padre Jindong. In Via della Liberazione c'è massima serenità, non è una direttiva nuova".