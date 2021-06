Zhang: “Nuovo stadio fondamentale per l’Inter. Darebbe anche ai tifosi…”

Le considerazioni del presidente dell'Inter a proposito della questione stadio nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport

Lunga intervista concessa da Steven Zhang ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Il numero uno di viale della Liberazione ha parlato anche della questione stadio. Queste le sue considerazioni: “Un nuovo impianto è fondamentale non solo per aumentare i ricavi e la solidità economica che può portare al club, anche attraverso sponsorizzazioni e partnership commerciali, ma per la possibilità che offrirebbe ai tifosi dell’Inter di vivere a 360° l’evento sportivo”.