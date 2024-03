Si avvicina maggio 2024, mese in cui scadrà il prestito concesso da Oaktree a Steven Zhang nel 2021: e al momento l'ipotesi riscadenziamento sembra allontanarsi sempre di più per il presidente nerazzurro. Spiega Tuttosport: "I dialoghi con Oaktree procedono in maniera alquanto ondivaga: fino a qualche settimana fa sembrava certo il riscadenziamento del prestito in scadenza il 20 maggio grazie anche all'offerta di restituire i circa 105 milioni di interessi maturati dal 2021.

Oggi quell'offerta non convincerebbe più gli americani che però - senza un accordo con Suning - dovrebbero prendersi cura del dossier Inter in attesa di trovare un acquirente. Di riflesso, c'è il rischio che il problema possa essere soltanto rimandato peggiorando però la situazione debitoria. In questa partita alquanto complessa, la sentenza del tribunale di Milano, pur non impattando direttamente sull'Inter, non rappresenta esattamente un ottimo biglietto da visita per Zhang".