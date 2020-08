Inter, i dirigenti tornano a Milano. Al ritorno in Germania potrebbe esserci anche Zhang

A differenza della squadra, che resterà a Dusseldorf per tutta la settimana in attesa di giocare la semifinale di Europa League lunedì prossimo contro la vincente di Shakhtar-Basilea, i dirigenti dell’Inter torneranno oggi a Milano. Al ritorno in terra teutonica, in loro compagnia potrebbe esserci, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche il presidente Steven Zhang:

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)