CdS – Inter, sabato la resa dei conti Zhang-Conte. “C’è la sensazione che il prossimo anno…”

“La qualificazione alla finale di Europa League di venerdì ha allungato di qualche giorno i tempi del faccia a faccia sul futuro della panchina nerazzurra tra Steven Zhang e Antonio Conte“. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito al summit che ci sarà, dopo la finale, tra Conte e Zhang per chiarire le proprie posizioni in tempo per programmare la prossima stagione. “La riunione per far pace non potrà tardare troppo perché anche Antonio ha voglia di staccare la spina e di trascorrere qualche giorno con la sua famiglia”, commenta il quotidiano.

ZHANG E CONTE – La posizione di Zhang è chiara: il presidente non vuole privarsi di Conte ma Suning non tollera altre accuse alla società, pena un licenziamento per giusta causa. E Conte? La scelta della Juve di prendere Pirlo apre uno scenario anche per il campionato e Conte “cova la sensazione che il prossimo anno possa essere quello del sorpasso scudetto. Al tempo stesso, però, Conte si aspetta di avere più potere e un mercato importante per colmare il gap con i bianconeri. Difficile che i suoi desideri siano esauditi in toto anche perché Zhang sposa la linea dell’ad Marotta. A quel punto l’ex centrocampista della Juve dovrà decidere che strada prendere: accontentarsi delle rassicurazioni della proprietà, interrompere gli attacchi al club e firmare una pace con Marotta e Ausilio, oppure, se non crederà più nel progetto e nell’Inter, farsi da parte rassegnando le dimissioni o trovando un accordo per una buonuscita “light””, l’analisi del CorSport.