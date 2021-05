Dirigenza dell’Inter ad Appiano. Presente anche Zhang, ma niente faccia a faccia con Conte

Ad assistere alla rifinitura di oggi ci sarà la dirigenza dell'Inter e anche il presidente per un saluto alla squadra

"Intanto stamattina ad Appiano ultimo giro di tamponi per la squadra, ai quali come sempre parteciperà anche la dirigenza. E dovrebbe esserci anche il presidente Steven Zhang, per un saluto ai giocatori. Niente faccia a faccia con Antonio Conte, non è ancora il momento. A questo punto tutto è rinviato alla prossima settimana. Per l’Udinese il tecnico dovrebbe riproporre un robusto turnover, con possibile spazio da titolare per Pinamonti in attacco. Barella e Vidal hanno lavorato con il gruppo, ma si accomoderanno in panchina e saranno protagonisti della festa post partita, quando a capitan Handanovic verrà consegnata la Coppa dello scudetto. L’Inter si gode il momento, poi da lunedì si penserà al futuro", si legge su La Gazzetta dello Sport.