Zhang a Inter TV: “Risultato frutto del lavoro di questi anni, stiamo lottando fino alla fine”

Il presidente Steven Zhang ha parlato ai microfoni di Inter Tv per commentare con orgoglio e soddisfazione la semifinale di Champions League conquistata: "Sono molto soddisfatto, questo è frutto di tantissimo lavoro fatto in questi anni. Un gruppo che non vinceva da tanto. Stiamo lottando fino alla fine. Il derby mi ha sempre dato tantissime soddisfazioni in questi anni. Ce la metteremo tutta. Una sorta di rivincita. Tifosi? Di nuovo hanno mostrato la solita passione sempre al nostro fianco: devono continuare a sostenerci fino alla fine".