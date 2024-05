"Mentre l’Inter si ritrova al Castello Sforzesco per “l’ultima cena” di festa, Steven Zhang è attaccato al telefono con i legali e gli advisor finanziari nel vano tentativo di convincere Oaktree ad una proroga del prestito in scadenza oggi. A Londra e a Los Angeles pare non abbiano nemmeno risposto al telefono. A dir la verità, nemmeno Steven credeva in un colpo di coda finale. Il danno, oltre la beffa di perdere l’Inter, è che il presidente nerazzurro non può salutarla come si deve e come meriterebbe perché in Italia non può metterci piede per via della vicenda personale con China Construction Bank".