EDICOLA TS – Zhang, vendi l’Inter? Acquirente trovato, Raine Group ottimista: palla a Steven

"Zhang, vendi l'Inter?". Recita così il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola venerdì 22 settembre 2023.

"La banca d'affari USA ha trovato l'acquirente: palla a Steven. Un fondo medio-orientale è pronto a soddisfare le richieste di Suning: Raine Group, che ha in mano il dossier nerazzurro, è ottimista. Per non cedere, Zhang deve rifinanziare il debito a interessi altissimi", si legge sulla prima pagina di Tuttosport.