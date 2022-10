Inter, anche Zhang in viaggio verso Firenze. Presenza significativa: “Forse ha capito che…”

C'era anche Steven Zhang ieri con il resto del gruppo Inter partito alla volta di Firenze, dove questa sera i ragazzi di Inzaghi proveranno a battere la Fiorentina in una delle trasferte più insidiose del campionato. Come scrive il Corriere dello Sport, quella del presidente nerazzurro è una presenza significativa:

"Sul treno nerazzurro, però, ieri è salito pure il presidente: una presenza significativa, visto che d’abitudine non segue la squadra lontano da San Siro. Probabile che abbia compreso come quello con la Fiorentina sia uno snodo delicato: di qui la scelta di stare vicino a giocatori e allenatore. Del resto, per rimontare, l’Inter ha bisogno di continuare a vincere. Finora non è mai andata oltre i due successi consecutivi: al Franchi, dunque, si punta al primo tris".