Zico: “Gabigol? L’Inter non si è data il tempo di capire, ma di Ronaldo ce n’è uno solo”

La leggenda brasiliana ed ex calciatore di Flamengo e Udinese, Zico, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell’attaccante del Mengao ed ex Inter Gabriel Barbosa, conosciuto anche come Gabigol: “Arrivato in nerazzurro troppo giovane? Sì, prima noi arrivavamo più maturi. Per le punte giocare in Italia è dura. E se un club ti chiama da giovane, ti deve conoscere bene. L’Inter non si è data il tempo di capire Gabriel, che tipo di gioco predilige, come usarlo meglio. D’altronde di Ronaldo il Fenomeno, bomber a 18 anni, ce n’è uno e uno solo!”.