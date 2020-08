Don Balon – Inter, Zidane insiste per Brozovic: il Real Madrid propone uno scambio

C’è anche il Real Madrid sulle tracce di Marcelo Brozovic: il centrocampista croato non è considerato incedibile da Antonio Conte, e l’Inter è pronta a valutare eventuali offerte. Secondo Don Balon, il giocatore è molto stimato da Zinedine Zidane, che vorrebbe un’alternativa a Casemiro come schermo davanti alla difesa: il Real Madrid, per accontentare i lproprio tecnico, potrebbe proporre alla dirigenza nerazzurra uno scambio. Il prescelto sarebbe Sergio Reguilon, fresco vincitore dell’Europa League con la maglia del Siviglia, destinato a tornare alla base dopo una stagione in prestito in Andalusia: l’esterno sinistro classe ’96 piace molto in casa Inter, da tempo alla ricerca di un rinforzo per la fascia mancina.