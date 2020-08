GdS – Brozovic con le valigie pronte: Conte deluso, l’Inter attende offerte

Il futuro di Marcelo Brozovic sembra essere lontano dall’Inter. Il croato non è imprescindibile per Antonio Conte, le cui aspettative sono state deluse, e presto potrebbe lasciare definitivamente Appiano Gentile. Si legge sul sito della Gazzetta dello Sport: “Bad boy. Lo sopporti se poi in campo il talento è tale da far pendere l’ago della bilancia dalla tua parte. Ce ne sono tanti le cui bizze alla fine hanno prevalso sull’indubbio talento. Se però in campo non fai la differenza, se non riesci a compiere quel passo in più che può portare chi ti paga lo stipendio a chiudere un occhio su una ragazzata di troppo, beh, allora ti conviene preparare la valigia. È quanto sta accadendo a Marcelo Brozovic”.

Le perplessità principali nascono dagli atteggiamenti fuori dal campo del centrocampista: “Conte si aspettava d’aver trovato un leader, invece è stato deluso. E dire che a maggio Marcelo sembrava intoccabile. Lui e Sensi erano stati gli unici sempre titolari in precampionato nella mediana nerazzurra. Poi l’infortunio a un gemello che lo bloccò proprio prima della ripartenza, facendogli saltare le prime 4 partite. Ma il cambio di passo che si aspettava il tecnico dal rientro di Brozo, non è mai arrivato. Sono arrivate invece le grane lontano dal campo. E ora il futuro di Epic potrebbe essere ancora più lontano, da Conte e dall’Inter”, scrivono i colleghi della rosea.