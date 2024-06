In attesa di una chiamata dopo l'esperienza al Real Madrid, ZinedineZidane si racconta in una lunga intervista a SportWeek. Tanti gli argomenti affrontati dall'ex campione del mondo: "Sono contento di ciò che sono. Certo, a 51 anni è tutto molto diverso rispetto a quando ne hai venti. Da giovane però spesso non sai bene quel che vuoi e pensi a tantissime cose un po’ superflue, ad esempio a come vestirti. Ora non ho più questi problemi, mi sento libero, so quel che voglio e soprattutto ciò che non voglio".