Intervistato da SportWeek, Fabio Capello assegna le sue statuette ai protagonisti della stagione, undici nomi per una squadra di campioni, ciascuno nel suo ruolo, dal portiere al... dirigente. La statuetta del migliore va a Lautaro Martinez: "Capitano vero, non per la fascia al braccio ma perché come tale si è comportato in ogni momento. Leader positivo, trascinatore in campo e nello spogliatoio. Il fatto che rinnovi il contratto dimostra il suo attaccamento a società, squadra e tifoseria. Ha segnato 24 gol in campiona- to, ma è stato utilissimo anche per i suoi movimenti, per il pressing che porta sui difensori, per come fa giocare i compagni. Fa tutto quello che deve fare un attaccante moderno. Giocatore completo e uomo copertina della Serie A appena conclusa".