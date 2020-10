Retroscena Conte, GdS: “Due ‘no’ al Real Madrid. Ingaggio top e presentazione già fissata”

Tra meno di una settimana l’Inter sfiderà in Champions League il Real Madrid. Antonio Conte ritroverà il suo amico Zizou, ma anche la squadra che due volte lo ha sedotto e che lui ha abbandonato al momento della firma. La Gazzetta dello Sport rivela alcuni interessanti dettagli: “Quattordici milioni di euro netti per tre anni. Ne conoscete molti che rifiutano un contratto di lavoro simile? Eccone uno: Antonio Conte. Che martedì, entrando a Valdebebas, ripenserà a quell’accordo trovato con il Real Madrid, una stretta di mano lasciata cadere quando ormai la conferenza stampa di presentazione al Bernabeu era già fissata. È il retroscena di un feeling tra Conte e Florentino Perez rimasto in sospeso e che ora il calendario – quello reale e quello di Champions -, permette di raccontare: oggi, 29 ottobre, sono due anni esatti dalla retromarcia dell’attuale tecnico dell’Inter. Per la verità, la seconda retromarcia”.

Ebbene sì. L’allenatore ha rifiutato due volte le lusinghe delle merengues: “All’inizio dell’estate 2018, prima che il Real virasse su Lopetegui. E poi dopo l’esonero di quest’ultimo, appunto la notte tra il 28 e il 29 ottobre dello stesso anno. Un passo indietro a un metro dall’altare, perché troppe situazioni non andavano a genio al tecnico, più di qualche equivoco non chiarito. E allora meglio restare ad aspettare quel che sarebbe successo. Cosa è successo poi? Il Real Madrid prima chiamò Solari, salvo poi riconsegnare nel marzo successivo la panchina a Zidane. Conte rimase in attesa, vinse la causa con il Chelsea e mesi dopo disse sì alla chiamata di Marotta e dell’Inter”.