Intrigo Zidane: ieri avvistato a Milano. “Non è da escludere un incontro”

La rivoluzione sulle panchine dei club europei ha caratterizzato le prime settimane post campionati. L'ex allenatore del Real troverà una nuova squadra?

Leonardo dice che è stanco di dover smentire le voci sull'addio di Pochettino. L'allenatore argentino non tornerà al Tottenham come si diceva negli ultimi mesi. È Conte il tecnico prescelto da Levy e si lavora per riportarlo in Premier League. Ma un intrigo Zidane torna a spuntare all'orizzonte.