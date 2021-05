Real Madrid, Zidane: “Ecco perché sono andato via. Non dura più di due stagioni…”

In una lunga lettera pubblicata sul quotidiano Marca, Zinedine Zidane spiega ai tifosi del Real perché è andato via

In una lunga lettera pubblicata sul quotidiano Marca, Zinedine Zidane spiega ai tifosi del Real Madrid la decisione di lasciare la panchina dei blancos. Il tecnico non risparmia accuse al presidente Florentino Perez. " Me ne vado perché sento che la società non mi dà più la fiducia di cui ho bisogno, non mi offre il supporto per costruire qualcosa a medio o lungo termine. Conosco il calcio e conosco le esigenze di un club come il Real, so che quando non vinci devi andare. Ma qui una cosa molto importante è stata dimenticata. Tutto quello che ho costruito giorno per giorno è stato dimenticato. Io sono un vincente nato e sono stato qui per conquistare trofei, ma al di là di questo ci sono gli esseri umani, le emozioni, la vita e ho la sensazione che queste cose non siano state valorizzate".