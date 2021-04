Zidane sulla Superlega: “Non ne parliamo nello spogliatoio, questione del presidente”

Le parole dell'allenatore del Real Madrid in conferenza stampa prima del prossimo impegno in Liga. Zidane non ha voluto commentare la nascita della Superlega.

Redazione1908

"E' una questione che riguarda il presidente, chiedete a lui, io sono qui per parlare della partita e non di altro che non rientra nel mio lavoro. Non vi darò la mia opinione, magari direte che non mi espongo ed è la verità, perché quel che mi piace è allenare e a questo devo pensare. I giocatori rischiano esclusioni dalle competizioni Uefa e Fifa? Non ne parliamo nello spogliatoio, abbiamo una partita con il Cadice da giocare e siamo concentrati su questo". Con queste dichiarazioni Zinedine Zidane ha deciso di glissare sul tema più bollente del momento, la Superlega.

"Lotteremo fino alla fine"

"In questi otto mesi ne abbiamo vissute di ogni tipo, io dovevo andar via, i giocatori non erano validi e invece siamo qui a lottare ed è questo che ci piace, lotteremo fino alla fine per tutti i nostri obiettivi, non so se poi vinceremo, ma so che metteremo tutti noi stessi per raggiungere gli obiettivi", ha concluso Zidane in conferenza stampa.