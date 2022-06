Zidane e la testata a Materazzi: “Non ne vado fiero. Se ci fosse stato…”

Téléfoot ha dedicato una puntata speciale a Zinedine Zidane per i suoi 50 anni. L'ex tecnico del Real Madrid ha ripercorso la sua lunga carriera da giocatore ed è tornato sulla famosa testata a Materazzi durante la finale del Mondiale del 2006. "Non sono orgoglioso di quello che ho fatto, di nuovo, ma fa parte del mio viaggio. Penso che Bixente (Lizarazu, ndr) fosse l'unico che avrebbe potuto contenermi. Non possiamo rifare il passato, non ne vado fiero. Non facciamo tutto alla perfezione. (...) Avrei voluto che Bixente fosse lì al mio fianco quella sera".