Infezione alle vie respiratorie: Zielinski lascia il ritiro della Polonia

Ad annunciarlo è stata proprio la Federcalcio polacca, tramite una nota apparsa sui social: il centrocampista è già rientrato a Napoli in queste ore, dove sarà valutato dallo staff medico. "Le sue condizioni non preoccupano al momento, tuttavia le conseguenze del fenomeno non sono state ancora assorbite e per questo non ha partecipato alla seduta di allenamento prevista oggi con la sua nazionale, né tantomeno scenderà in campo per l’amichevole contro la Lettonia in programma martedì", conferma La Gazzetta dello Sport che conferma come si tratti di un'infezione alle vie respiratorie superiori.