In attesa di capire di più sul problema che non gli ha permesso di concludere la partita, i media polacchi parlano dell'interista elogiandolo nelle loro pagelle

In attesa di notizie sul suo infortunio, di Piotr Zielinski in Polonia parlano come di uno dei migliori in campo nella sfida che ha giocato con la maglia della sua Nazionale contro la Croazia. La stampa polacca parla di un "signor calciatore, leader, questa volta ha superato Modric, non ci sono mai state cose sbagliate nelle sue azioni. Sapeva quando accelerare, quando rallentare, quando passare in avanti o andare sulle ali. Ha segnato col Portogallo e poi con la Croazia, di classe".