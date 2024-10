Il centrocampista nerazzurro verrà ora sottoposto agli esami di rito per valutare l'entità dell'infortunio: la speranza è che sia riuscito a fermarsi in tempo, così da evitare problemi più gravi. Un intoppo che non ci voleva, nel momento in cui stava cominciando ad entrare con maggior continuità nelle rotazioni della linea mediana interista.