Michala Probierza, ct della Polonia, ha parlato in conferenza stampa al termine del match di Nations League perso per 1-3 contro il Portogallo: "Rispetto ad una delle mie prime partite, quella contro la Moldavia, oggi hanno giocato solo tre giocatori. Stiamo ancora cercando soluzioni diverse. Siamo in fase di costruzione, stiamo vedendo sempre meglio in termini di calcio".