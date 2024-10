Sconfitta per la nazionale polacca in Nations League per 3-1: il centrocampista nerazzurro ha segnato il gol della bandiera

Sconfitta per la Polonia nel match di Nations League col Portogallo in programma stasera. 1-3 il risultato finale in terra polacca. La buona notizia, per Simone Inzaghi e i tifosi dell'Inter, è il gol di Piotr Zielinski. Il centrocampista nerazzurro ha provato a riaprire le danze in un match sembrava già compromesso: 0-2 il risultato finale dopo il primo tempo grazie alle reti di Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo.