"Contro i salentini ci sarà l’esordio, davanti al pubblico amico, di Zielinski e Taremi. Il polacco ieri è tornato a lavorare in gruppo con i compagni di squadra (solo De Vrij ha effettuato un personalizzato, terapie invece per Buchanan) ed è quindi a disposizione del suo tecnico. Quasi sicuramente l’ex Napoli siederà inizialmente in panchina, ma vista l’abnegazione al lavoro di questi giorni (il classe ’94 si è presentato al centro nerazzurro per allenarsi anche nei due giorni di riposo concessi alla squadra) e una contagiosa voglia di dimostrare il proprio valore con la sua nuova maglia, pare pressoché scontato che venga lanciato nella mischia, anche se a partita in corso, dal suo allenatore, che tra l’altro ne ha già tessuto le lodi pubblicamente e privatamente", rivela Tuttosport.