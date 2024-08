Inter al traguardo per Tomas Palacios: operazione in via di definizione per la difesa, il summit di oggi può essere decisivo

Alessandro Cosattini Redattore 21 agosto 2024 (modifica il 21 agosto 2024 | 08:02)

Inter al traguardo per Tomas Palacios. Si tratta di un'operazione in via di definizione per la difesa, in particolare per il ruolo di vice Bastoni. La Gazzetta dello Sport aggiorna sulla situazione proprio in vista dell'incontro decisivo che può andare in scena oggi tra le parti.