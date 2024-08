Inter, Satriano al Lens: formula e cifre. Anche Kamate ai saluti, i dettagli

Doppia operazione in uscita per l’Inter di Simone Inzaghi, sottolinea anche il Corriere dello Sport oggi: ecco i dettagli

Doppia operazione in uscita per l’Inter di Simone Inzaghi, sottolinea anche il Corriere dello Sport oggi. Ormai due giocatori sono ai saluti, ecco i dettagli: “Satriano ha finalmente trovato la sua sistemazione. Dopo aver rifiutato di tornare al Brest e aver accarezzato il trasferimento al Marsiglia, l’uruguayano si accaserà a Lens, sempre in Ligue 1.