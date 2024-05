Le considerazioni dell'ex vice allenatore dell'Udinese negli anni in cui il polacco arrivò in Italia prima di trasferirsi poi al Napoli

Fabio Viviani, vice allenatore dell'Udinese nel biennio in cui il giovane Piotr Zielinski arrivò in Italia, ne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue considerazioni sul polacco che sta per arrivare all'Inter: "Sapete tutti che Zielinski per me è un grande giocatore.