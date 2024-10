L'importanza di Hakan Calhanoglu è nota a tutti. Inzaghi ha scoperto un gioiello, inutile cercare di trovare un vice Calhanoglu, non esiste nell'Inter, ma è difficile anche trovarlo sul mercato. Il turco è un uomo fondamentale in fase di possesso e costruzione, ma non solo. È anche il giocatore che dà equilibrio e che aiuta nella fase di interdizione come nessun altro. La gestione del vantaggio un po' scellerata avuta ieri arriva anche dall'assenza di un giocatore così importante.

Per la gara contro la Juve, Inzaghi ha scelto Zielinski inizialmente come play. Il polacco ha giocato 64' segnando due gol su rigore. Ma la sua prestazione è lontana parente delle gare di Calhanoglu in quel ruolo. E i dati sono estremamente significativi. Analizzando la gara di ieri di Zielinski contro la Juve e l'ultima di Calhanoglu in A col Torino, si nota la grande differenza tra i due giocatori sia in fase di possesso che di non possesso. Ecco l'analisi dei dati, secondo le statistiche e i report della Lega Serie A, considerando il differente minutaggio dei due giocatori nelle due gare.