C’è delusione in casa Inter. La squadra nerazzurra ha perso in casa della Sampdoria, non approfittando così di Milan-Juve di stasera. Paolo Ziliani ne ha parlato su Twitter. Questo il suo pensiero: “Nel giorno in cui, vincendo a Marassi, l’Inter avrebbe maturato un sicuro, ricco dividendo (primato in classifica oppure la Juve fuori dai giochi), Conte riesce a farsi incartare da Ranieri cedendo 3 punti alla Roma, in attesa di Napoli e Milan-Juve”.