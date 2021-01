Ziliani: “Conte intollerabile. Si tura il naso schifato per stare all’Inter. Tutto parte da…”

Anche ieri, a molti non è piaciuto l’atteggiamento di Antonio Conte al termine di Roma-Inter. C’è chi ha visto, infatti, uno scarico di responsabilità nei confronti della società in merito al tema mercato. Sull’argomento è intervenuto anche il giornalista Paolo Ziliani, che ha scritto:

“È un anno e mezzo che fa lo schifato, quello che si tura il naso per essere all’Inter. Ha cominciato con l’inno che non gli piaceva e non ha più smesso. Sembra in paradiso a dispetto dei santi, un atteggiamento offensivo nei confronti di club e tifosi, direi intollerabile“.