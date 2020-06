Ziliani: “Quante favole, Juve in perdita: in un attimo dal ‘CR7 si pagherà con le magliette’ a…”

Paolo Ziliani ha descritto in un articolo per il Fatto Quotidiano il momento del calcio italiano. La richiesta di tagliare gli stipendi ai calciatori, presidenti che litigano, dirigenti del calcio che hanno concluso poco o niente durante questo stop e naturalmente le liti sui diritti tv. In questa diapositiva si inserisce anche il declino di una top italiana, la Juventus: “In questo quadro a dir poco avvilente è arrivato poi lo studio di Kpmg, The european elite, a certificare il declino del nostro calcio che per la prima volta non piazza alcun club fra i 10 con più valore (Real, United e Barça sul podio) con la Juve, unico top club in perdita, scalzata dal Psg e solo undicesima. Per due anni ci hanno raccontato che l’effetto CR7 avrebbe mandato in orbita la Juve e la Serie A, invece alle stelle sono andate le spese: la Juve è il solo club a sforare la soglia del 70% nel rapporto fra ricavi e ingaggi (è al 71%: gli altri fra il 51 e il 60). Dal “CR7 si pagherà con le magliette” al rimanere in mutande è un attimo. Qualcuno ha un’altra favola da raccontare?”.

(Il Fatto Quotidiano)