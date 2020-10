Ziliani: “Immaginate Eriksen che mette un like ad un tweet che attacca Conte: se lo fa…”

Paolo Ziliani ha voluto commentare il like (poi tolto) di Dybala ad un tweet che accusava Pirlo di non averlo ancora messo in campo. Il giocatore bianconero non è per nulla soddisfatto di questo avvio di stagione. Cose che capitano in tutte le squadre, ma secondo Ziliani non per tutte le squadre vengono accentuate allo stesso modo: “Immaginate Eriksen che mette un like al tweet di un giornalista (non fake, vero) che attacca Conte perché non lo fa giocare: verrebbe giù il mondo. Se invece lo fa Dybala che addirittura s’accapiglia col massimo dirigente della Juventus, non se ne accorge nessuno. Made in Italy”.