Paolo Ziliani torna a pungere su Twitter. Il noto giornalista ha pubblicato una statistica ritoccata da quanto accaduto nell’ultimo turno di Champions League. Questo il suo tweet: “A proposito del rosso a Vidal (Inter) che segue quello a Demiral (Juve) vs. il Barça: sapete qual è il club con più espulsi nella storia della Champions? La Juve con 27 in 201 partite. Terza l’Inter con 17 in 120. Per la Juve record di espulsi (5) in un unico torneo (2 volte)”.