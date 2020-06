“Tifavi Milan? Tifavi Juventus? Tifavi Napoli o Fiorentina, Lazio o Roma? Niente da fare, lo amavi lo stesso. Grazie Mario Corso di essere stato così. Lieve. Magico. Un diamante unico”. Incantevole, su Twitter, l’omaggio del giornalista Paolo Ziliani per Mario Corso nel giorno della sua scomparsa. Poche parole che raccontano a chi non sa chi fosse il giocatore della Grande Inter che incantava interisti e non con il suo sinistro magico.