Ziliani attacca Pistocchi: “Non capisco il tuo buonismo verso Conte: ha fatto una cosa vile”

“Non capisco il tuo buonismo verso Conte che nel giorno del grande flop manda in campo Eriksen all’86’ per rendere chiaro a tutti che il club gli ha dato giocatori che non voleva e che quindi la colpa dello sfascio non è sua. Un comportamento oltraggioso verso Eriksen e vile”. Con queste parole Paolo Ziliani è intervenuto in una discussione calcistica sui social, rivolgendosi a Maurizio Pistocchi.