FCIN1908 / Inter, domani niente conferenza stampa di Conte: ecco il motivo

Nella giornata di domani si terrà l’assemblea dei soci dell’Inter. Gli azionisti sono chiamati ad approvare il bilancio. L’evento si terrà in videoconferenza. Per questo motivo salterà il consueto appuntamento della stampa con il tecnico nerazzurro: Antonio Conte non parlerà alla vigilia della delicata sfida contro il Sassuolo. L’Inter viene da una rimonta contro il Torino in campionato e da una sconfitta contro il Real Madrid in Champions League: i nerazzurri hanno bisogno dei tre punti per ritrovare fiducia e soprattutto continuità di risultati.

(FCIN1908)