Gano: “Ecco cosa mi disse Lukaku. A volte dormiva a casa mia, quando mi svegliavo…”

Intervistato da Voetbalmagazine, Zinho Gano parla del periodo vissuto nelle giovanili del Lierse insieme a Romelu Lukaku . L'attaccante racconta alcuni episodi con Big Rom protagonista: "In una stagione abbiamo fatto insieme 125 gol. Eravamo inseparabili dentro e fuori dal campo, dopo le partite cantavamo sul bus canzoni di Tupac e 50 Cent".

"Romelu a volte dormiva a casa nostra e quando mi svegliavo in vacanza era già seduto accanto al suo letto a fare gli addominali. Se lo fai già all'età di dodici anni, hai una spinta in più. Romelu mi ha già detto allora: voglio per fare il massimo possibile".