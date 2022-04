Zironelli: “La Juve ha rivitalizzato l’Inter. Dybala? Si poteva gestire in modo diverso”

Le parole dell'ex calciatore: "La gara della Juve contro l'Inter è stata la più bella dell'anno. Se l'avesse vinta adesso sarebbe in corsa per lo scudetto"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Mauro Zironelli, ex calciatore, ha parlato così del momento della Juventus di Massimiliano Allegri: "La gara della Juve contro l'Inter è stata la più bella dell'anno. Se l'avesse vinta adesso sarebbe in corsa per lo scudetto. E nessuno ci avrebbe mai pensato, a ottobre, che la Juventus potesse arrivare così in alto. E' stata proprio la squadra di Allegri a rivitalizzare l'Inter che sembrava aver perso ritmo. Ora la qualificazione in Champions è a un passo. E' un ottimo risultato vista la partenza. La Juve di oggi sta anche meglio del Napoli, non è escluso che punti al terzo posto".