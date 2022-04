Sky – Inter, non sarà esercitato rinnovo automatico per Ranocchia: la situazione

Andrea Ranocchia non rinnoverà automaticamente il suo contratto con l'Inter: lo riporta Gianluca Di Marzio

E' tutto da scrivere il futuro di Andrea Ranocchia. Il centrale nerazzurro è infatti in scadenza il prossimo giugno e il club ha già comunicato al giocatore di non aver intenzione di esercitare l'opzione di prolungamento automatico del contratto. Ma non è detto, però, che le strade si separino definitivamente: "Non è da escludere infatti che poi Ranocchia non firmi un nuovo contratto proprio con l'Inter. Le parti si incontreranno a fine stagione per parlare e provare a capire se ci sono i margini per stipulare un nuovo accordo per un altro anno".