Cresciuto nel vivaio dell'Inter, è stato anche accostato ai nerazzurri per un possibile ritorno. Ora i radar di Marotta e Ausilio sembrano puntati altrove, ma Michele Di Gregorio rimane profilo sul quale fare grande attenzione. Ne ha parlato anche Dino Zoff, intervenuto ai microfoni di TuttoSport: «Di Gregorio? Sta crescendo molto bene. In Italia adesso abbiamo un panorama di portieri molto interessanti, che stanno dando buoni risultati. Di Gregorio è diventato uno dei migliori in Serie A. Con ragazzi come lui oltre ai vari Donnarumma e Vicario la Nazionale è ben coperta».