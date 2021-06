Zoff: “Inzaghi si merita l’Inter. Con lui Sanchez rimane sicuro, Vidal…”

L'ex portiere commenta la scelta dell'Inter di puntare sul tecnico

L'arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter apre un grosso punto interrogativo, soprattutto per quanto riguarda la permanenza di Arturo Vidal. Intervistato da La Tercera, Dino Zoff invece non ha dubbi sull'altro cileno: Alexis Sanchez. "Conoscendo Inzaghi, Sanchez resterà all'Inter, ma Vidal avrà più difficoltà. Il centrocampista non ha giocato molto nell'ultima stagione. Qui in Italia non si parla molto della sua continuità. Sicuramente sarà una decisione che resterà ai dirigenti", dice l'ex portiere. Nel caso di Alexis penso che possa dare molto di più alla squadra, ha fatto molto bene quando gli hanno dato la possibilità di giocare. Ha segnato gol importanti e ha fatto buone prestazioni. Inoltre, la prossima stagione ci saranno tante sfide per l'Inter, compresa la Champions League".