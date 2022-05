Zoff: “Juve-Inter, speriamo non ci siano mille interruzioni. È patetica la…”

Intervenuto ai microfoni di 1Station Radio, l'ex portiere ha parlato dell'attesa finale di Coppa Italia

Intervenuto ai microfoni di 1Station Radio, Dino Zoff ha parlato dell'attesa finale di Coppa Italia tra Juventus-Inter. "Speriamo che non si giochi con mille interruzioni, non si può andare avanti.L’interpretazione degli arbitri è patetica, i ritmi all’estero poi li paghi. Abbiamo un campionato con mille interruzioni.Per la Juventus è tutto un di più quest’anno, è entrata in Champions e se arriva anche questa Coppa tanto meglio. Dopo la partenza che ha avuto è già qualcosa".