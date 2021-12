Zoff: “Juve? Può puntare al quarto posto. Napoli la big più penalizzata”

Le parole dell'ex portiere: "Gasperini dice che l'Atalanta non è mai stata prima perché vuole togliere pressioni ai suoi"

Intervenuto ai microfoni de I Tirapietre, Dino Zoff, ex portiere, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Gasperini dice che l'Atalanta non è mai stata prima perché vuole togliere pressioni ai suoi. Il Napoli contro gli orobici ha dimostrato grande personalità, nonostante le tante defezioni, contro una squadra robusta come quella atalantina. Juventus? Penso che possano puntare al quarto posto, la rosa è di livello e lo permette.