Zoff: “Luis Alberto sul mercato? Io ad uno così non rinuncerei mai perché…”

Le parole dell'ex portiere: "Luis Alberto? Io da fuori vedo un centrocampista fortissimo, anzi sino a ieri imprescindibile"

Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero, Dino Zoff, ex portiere, ha parlato così del momento in campionato della Lazio e degli obiettivi dei biancocelesti: «Quest'anno sarà davvero dura la lotta per la Champions. Sarà fondamentale che i biancocelesti riescano a restare in corsa sino alla fine».