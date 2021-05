Zoff sicuro: “L’Inter si è giocata il campionato in tranquillità dopo…”

Le dichiarazioni dell'ex portiere della Juventus e della Nazionale ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport su Pirlo e l'Inter

Il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus resta in bilico. Alla vigilia dello scontro diretto per un posto in Champions League contro il Milan di Pioli, l'ex portiere dei bianconeri e della Nazionale Dino Zoff ha espresso il suo pensiero ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport sulla possibile riconferma dell'ex centrocampista.