Zola: “Barella fra i migliori in Italia. Ha avuto difficoltà dal Cagliari all’Inter, ma poi…”

Intervistato dal Corriere della Sera, Gianfranco Zola, ex numero 10 del Napoli e oggi commentatore tecnico in tv, ha commentato il cammino delle italiane in Champions League e non solo:

Tre squadre su quattro agli ottavi, un bilancio positivo per il calcio italiano. — «Assolutamente. E visti i gironi non era così scontato. Hanno meritato gli ottavi sia il Napoli che il Milan e l’Inter. Dispiace per la Juventus, ma in questo momento era prevedibile».

Barella e Raspadori hanno fatto valutazioni diverse (due giovani talentuosi che hanno preferito restare in Italia piuttosto che andare all'estero, ndr). — «E hanno fatto bene. Vorrei vederne altri di ragazzi interessanti come loro. Barella è sicuramente uno dei più forti nel suo ruolo. Ha avuto difficoltà nel passaggio dal Cagliari all’Inter, grazie a queste è cresciuto ulteriormente. Raspadori ha fatto bene e ha ancora molti margini di miglioramento, è un ragazzo promettente. Senza dimenticare il talento di Zaniolo, che a me piace tantissimo. Le emozioni che trasferiscono in campo i giovani forti aumentano il livello dello spettacolo. Mi auguro che siano sempre di più».

