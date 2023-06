Zola: “Casadei? Da noi non si perdonano gli errori dei ragazzi. All’estero…”

Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, Gianfranco Zola, ex calciatore, ha parlato così dei giovani che in Italia fanno fatica ad emergere, come Cesare Casadei: «E’ una questione di mentalità, di accettazione dell’errore. Da noi non si perdonano gli sbagli dei giocatori maturi, figuriamoci quelli dei ragazzini. In altri campionati invece sanno che a 18 anni è normale che tu possa sbagliare, anzi: sa che cosa vuol dire, se un giovane non sbaglia mai? Che è un alieno? No, che è un mediocre. Che non mette alla prova il suo limite. Per crescere bisogna andare oltre quello che si sa già fare, e solo sbagliando si può imparare. E’ il processo fondamentale della crescita, senza errori non può avvenire. Dovremmo trovare il coraggio di affrontare il lancio dei ragazzi con questo spirito».